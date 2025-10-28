İzmir’de taksi şoförüne saldırı: Emekli polis havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı

Olay, 27 Ekim saat 23.35 sıralarında İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen taksi şoförü Ü.Ü. (53), seyir halindeyken H.H. (22) isimli şahsı aracına aldı. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle H.H., taksi sürücüsüne tokat ve yumrukla saldırdı. Aracından inerek saldırganı sakinleştirmeye çalışan Ü.Ü., peşinden gelen saldırganı uzaklaştırmak için tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada saldırganın taksiye zarar verdiği öğrenildi.

Olay anı taksinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavgayı ayırmaya çalışan A.D. (37) isimli bir kişinin de olaya karıştığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle üç kişi gözaltına alındı. Emekli polis Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, saldırgan H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.