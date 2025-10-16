İzmir’de ulaşım ücretlerine zam geldi

İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine yeni zam kararı alındı. 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak tarifeyle İZBAN’da tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci bileti ise 10 TL’den 15 TL’ye yükseltildi. Kararın gerekçesi olarak artan işletme maliyetleri ve enerji giderleri gösterildi

Yayınlanma: Güncellenme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda İZBAN biniş ücretlerine zam yapılmasına karar verdi.

Yapılan oylamada, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda zam önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Karara göre, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İZBAN’da yeni ücret tarifesi uygulanacak.

TAM BİNİŞ 30 TL, ÖĞRENCİ 15 TL

Yeni düzenlemeye göre, tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci bileti ise 10 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı. 

Zam kararının 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği, bu tarihten itibaren yeni tarifenin İZBAN ve bağlı toplu ulaşım hatlarında uygulanacağı açıklandı.

