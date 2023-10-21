İzmir'deki Fay Hatları Bakın En Son Ne Zaman Kırılmış
İzmir'de gerçekleşen depremin ardından hangi hay hattının ne zaman kırıldığı merak konusu haline geldi. Bakın İzmir'deki fay hatları en son ne zaman kırılmış...
İzmir'den geçen fay hatlarının ne zaman deprem üretiği İzmirliler ve yakın çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İzmir'deki fay hatları en son ne zaman kırıldı? İzmir merkezde en son meydana gelen büyük deprem hangi tarihtre gerçekleşti ve bu depremin büyüklüğü ne kadar oldu? İşte İzmir'deki fay hatlarının en son büyük deprem ürettiği tarihler...
İzmir'deki Fay Hatları
İzmir'de yer alan bu fay hatları en son aşağıdaki tarihler arasında orta ölçekli ve büyük depremler üretti;
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Tuzla Fayı (kent merkezinden geçiyor – 1992’de 6 büyüklüğünde deprem üretti.
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Çeşme Fayı – 1883’te kırıldı 6.8 büyüklüğünde deprem üretti.
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Mordoğan Fayı – 1994’te kırıldı – 5 büyüklüğünde deprem üretti.
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Gülbahçe Fayı – 1979’da kırıldı – 5.7 büyüklüğünde deprem üretti.
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K.Menderes Fayı (Torbalı) – 1928’de kırıldı – 6.5 büyüklüğünde deprem üretti.
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Menemen Fayı – 1880’de kırıldı – 6.7 büyüklüğünde deprem üretti.
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Büyük Menderes Fayı – 1955’te kırıldı – 6.7 büyüklüğünde deprem üretti.
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Manisa Fayı – 1869’da kırıldı – 6.9 büyüklüğünde deprem üretti.
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Kemalpaşa Fayı- 1178’de kırıldı – 6.4 büyüklüğünde deprem üretti.
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Karaburun açıkları – 1949’da kırıldı – 6.7 büyüklüğünde deprem üretti.
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Foça Fayı – 1739’da kırıldı – 6.8 büyüklüğünde deprem üretti.
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Seferihisar fayı – 2003 ve 2005’te kırıldı – 5.7-5.8 büyüklüğünde deprem üretti.