Jandarma baskınında şok manzara: 60 yaşındaki adamın evinden cephanelik çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 60 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir eve baskın yapıldı. Evde adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 60 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde Z.A. (60) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramalarda;

6 adet ruhsatsız tabanca
4 adet ruhsatsız av tüfeği
5 adet tabanca şarjörü
1.350 adet tabanca fişeği
650 adet av tüfeği fişeği
240 adet fişek/mavzer
1 adet av tüfeği namlusu
1 adet yivli uzun namlu
2 adet dürbün
3 adet uzun namlulu silaha ait dürbün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Z.A., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

cephanelik
