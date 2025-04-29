Jandarmada eğitim kazası: Bir astsubay şehit oldu

Nevşehir’deki İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleşen eğitim sırasında yaşanan kaza, bir astsubayın şehit olmasıyla sonuçlandı. İddiaya göre, Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Mahid Toparlak, kuru tetik eğitimi sırasında silahını doldur-boşalt yaparken kazara ateş aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Jandarmada eğitim kazası: Bir astsubay şehit oldu
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Silahından çıkan mermi, önce Toparlak’ın elini sıyırdı, ardından yakında bulunan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun’un karın bölgesine isabet etti. Olayda her iki astsubay da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Astsubay Toparlak’ın tedavisi ise hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, şehit Uzun’un Nevşehir’deki evine Türk bayrağı asıldı.

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