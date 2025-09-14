Kaçakçılara darbe: 1 milyon 123 bin TL değerinde...

Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1 milyon 123 bin TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kaçakçılara darbe: 1 milyon 123 bin TL değerinde...
Yayınlanma:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şahinbey ilçesinde M.R.Ö. isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Adli arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 123 bin TL olan çok sayıda elektronik eşya bulundu. Ele geçirilen ürünler şöyle sıralandı:

53 cep telefonu
65 kablosuz kulaklık
28 müzik çalar
27 akıllı kol saati
4 cep telefonu aksesuarı
2 hava nemlendirici
1 tablet
578 şarj kablosu
112 şarj adaptörü

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 6 ilde 14 gözaltı, 10 tutuklamaŞanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 6 ilde 14 gözaltı, 10 tutuklamaGündem
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt: " Hakkım haram olsun"Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt: " Hakkım haram olsun"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

operasyon kaçakçılık
Günün Manşetleri
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Kız ortaokulu duyurusu siteden çekildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri
RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki