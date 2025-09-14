Kaçakçılara darbe: 1 milyon 123 bin TL değerinde...

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şahinbey ilçesinde M.R.Ö. isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Adli arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 123 bin TL olan çok sayıda elektronik eşya bulundu. Ele geçirilen ürünler şöyle sıralandı:

53 cep telefonu

65 kablosuz kulaklık

28 müzik çalar

27 akıllı kol saati

4 cep telefonu aksesuarı

2 hava nemlendirici

1 tablet

578 şarj kablosu

112 şarj adaptörü

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.