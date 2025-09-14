Kaçakçılara darbe: 1 milyon 123 bin TL değerinde...
Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1 milyon 123 bin TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şahinbey ilçesinde M.R.Ö. isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Adli arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 123 bin TL olan çok sayıda elektronik eşya bulundu. Ele geçirilen ürünler şöyle sıralandı:
53 cep telefonu
65 kablosuz kulaklık
28 müzik çalar
27 akıllı kol saati
4 cep telefonu aksesuarı
2 hava nemlendirici
1 tablet
578 şarj kablosu
112 şarj adaptörü
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı