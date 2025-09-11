Kaçkar Dağları’nda iki Polonyalı dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başlatıldı

Rize’nin Kaçkar Dağları’nda zirve tırmanışı yapan iki Polonya uyruklu dağcı dönüş yolunda rotalarını kaybederek kayboldu. Dağcılardan haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaybolan dağcılara ulaşabilmek için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile yerel dağ rehberleri bölgeye yönlendirildi. Kaçkarlar’ın sarp kayalıkları ve zorlu parkurlarında yürütülen arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yetkililer, hava şartlarının bölgede ani şekilde değişebildiğine dikkat çekerek, dağcıların izinsiz ve rehbersiz şekilde zirve tırmanışına çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

POLONYA UYRUKLU OLDUKLARI AÇIKLANDI

Kaybolan iki yabancı dağcının Polonya uyruklu olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadığı, arama operasyonlarının gece boyunca da süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

