Kadıköy'de Yayaya Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Kesildi!

Kadıköy'de dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi.

Kadıköy'de Yayaya Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Kesildi!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme'deki yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu. Dron destekli denetimde, yoldan karşıya geçen yayalara öncelik vermeyen sürücüler belirlendi.

Tespit edilen 3 sürücüye 1979'ar lira para cezası kesildi. Ceza yazılan bir motosikletli tepki göstererek, "Yaya geçtikten sonra ben geçiyorum. Dron var diyorlar. Böyle bir saçmalık var mı. Yol boş, insanların geçmesini bekledim. Ben neden yayanın üzerinden geçeyim." dedi.

Para cezası yazılan taksi şoförü Ersan Akın ise "Ceza yersem bu arabayı burada yakarım." diyerek duruma tepki gösterdi. Kendisine ceza yazan polis ekipleriyle uzun süre tartışan Akın, "Tuzağı kurmuşsunuz oraya. Yaya geldi de ona mı yol vermedim. Ben bir şey görmedim ki. Yaya geçidinde durdum. Yayaları görmedim. Gelip de atlarsa önüme ben ne yapayım ki. Benim suçum ne. Akşama kadar orada mı duralım." dedi.

Polis ekiplerinin cezaya mahkeme kanalıyla itiraz edilebileceğini söylediği taksi sürücüsünü, çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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