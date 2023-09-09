Kahramanmaraş'ta akıl almaz facia! Freni patlayan kamyonet namaz kılanların arasına daldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesinde yaşanan akıl almaz trafik kazası meydana geldi. Kamyonet namaz kılanların arasına daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Kahramanmaraş'ta akıl almaz facia! Freni patlayan kamyonet namaz kılanların arasına daldı
Freni patlayan kamyon namaz kılanların arasına daldı
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Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken ve yaralıların da olduğu bildirildi. Polis, jandarma, itfaiye ve ambulanslar olay yerine anında geldi. 

Kahramanmaraş'ta kaza

KAHRAMANMARAŞ'TA FACİA GİBİ KAZA!

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen Kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra Cenaze Namazı kılanların arasına daldı.

Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # trafik kazası
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