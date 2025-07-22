Kahramanmaraş’ta vahşet! Yemek yerken tartıştığı karısını başından vurdu

Olay, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tespih dükkanı işleten 47 yaşındaki E.Ç., eşi Nazlı Çokgezme (45) ile iş yerinde yemek yediği sırada tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma büyüyünce E.Ç., yanındaki tabancayla eşine ateş etti. Nazlı Çokgezme başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nazlı Çokgezme’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan E.Ç., bir süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.