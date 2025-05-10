Kaldırıma çarpan araçta can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kartal’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Araçtan savrulan kadın yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaldırıma çarpan araçta can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul’un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kaza, Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası 34 UK 6825 olan araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı ve savrularak yan yattı.

YOLCU ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan B.K. adlı kadın, aracın yan yatması sırasında dışarı savruldu. Yola fırlayan kadın için çevredeki vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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