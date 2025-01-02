Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Adana'da kan donduran olay

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Hakan Aksoy hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Adana'da kan donduran olay
Yayınlanma:

Hatay'ın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Hakan Aksoy'a, bir kişi otomobilden silahla ateş ederek kaçtı.

Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Adana'da kan donduran olay - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hakan Aksoy'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı 34 EHG 593 plakalı aracı Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Adana'da kan donduran olay - Resim : 2

Araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'da feci kaza! Baba öldü, oğlu yaralandıManisa'da feci kaza! Baba öldü, oğlu yaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü
HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
MSB'den kritik Suriye mesajı
2024'te 3.070 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüşecek
Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar
Çok Okunanlar
5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! 5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!
2024’te çalışanların lezzet haritası: Fast food ve kebap zirvede 2024’te çalışanların lezzet haritası: Fast food ve kebap zirvede
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri
Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi
Buzlanma ve çığ bekleniyor! Buzlanma ve çığ bekleniyor!