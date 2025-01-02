Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Adana'da kan donduran olay

Hatay'ın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Hakan Aksoy'a, bir kişi otomobilden silahla ateş ederek kaçtı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hakan Aksoy'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı 34 EHG 593 plakalı aracı Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.