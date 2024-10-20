Kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Devrilen motosikletten yola savrulan Ayşe Dulmeci ve 3 yaşındaki torununa kamyon çarptı. Sağlık ekipleri anneanne ile torununun hayatını kaybettiğini belirledi.
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Aydın'ın Köşk ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Akçaköy Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, İlyas Dulmeci'nin kullandığı 09 AHZ 169 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Motosikletteki Ayşe Dulmeci ve 3 yaşındaki torunu Ferdi Serinkan yola savruldu.
Daha sonra anneanne ve toruna, A.R.D'nin kullandığı 34 EBK 636 plakalı kamyon çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ayşe Dulmeci ile torununun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı