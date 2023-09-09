Kamyonun freninde arıza yok, sürücü gözaltında! Vali Ünlüer kazaya dair açıklamalarda bulundu

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, beraberindekilerle birlikte kazanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Vali Ünlüer, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

KAMYONUN FRENİNDE ARIZA YOK, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA! VALİ ÜNLÜER KAZAYA DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU



4 ölü, 20 yaralı olduğunu ifade eden Vali Ünlüer, “Ölü sayımız inşallah artmaz diye dua ediyoruz. Yüklü kamyon virajı alamamış, o sırada cenaze merasimi yapılıyormuş burada. Önce buradaki araçlara çarpmış ardından vatandaşlarımızın arasına girerek devrilmiş altında kalan 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da hastanede rahmetli oldu. Kamyonun freniyle ilgili bir arıza olmadığını öğrendik bir sorunu yok. Kamyon sürücüsü gözaltında” dedi.



Öte yandan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği öğrenildi.