Kamyonun freninde arıza yok, sürücü gözaltında! Vali Ünlüer kazaya dair açıklamalarda bulundu

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına dalarak can pazarı yaşanan kazanın ardından açıklamada bulundu. Vali Ünlüer, faciaya neden olan kamyonun freniyle ilgili bir arıza olmadığını, sürücüsünün de gözaltına alındığını söyledi.

Kamyonun freninde arıza yok, sürücü gözaltında! Vali Ünlüer kazaya dair açıklamalarda bulundu
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, beraberindekilerle birlikte kazanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Vali Ünlüer, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kamyonun freninde arıza yok, sürücü gözaltında! Vali Ünlüer kazaya dair açıklamalarda bulundu - Resim : 1

KAMYONUN FRENİNDE ARIZA YOK, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA! VALİ ÜNLÜER KAZAYA DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU 


4 ölü, 20 yaralı olduğunu ifade eden Vali Ünlüer, “Ölü sayımız inşallah artmaz diye dua ediyoruz. Yüklü kamyon virajı alamamış, o sırada cenaze merasimi yapılıyormuş burada. Önce buradaki araçlara çarpmış ardından vatandaşlarımızın arasına girerek devrilmiş altında kalan 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da hastanede rahmetli oldu. Kamyonun freniyle ilgili bir arıza olmadığını öğrendik bir sorunu yok. Kamyon sürücüsü gözaltında” dedi.

Kamyonun freninde arıza yok, sürücü gözaltında! Vali Ünlüer kazaya dair açıklamalarda bulundu - Resim : 2
Öte yandan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği öğrenildi.

Kamyonun freninde arıza yok, sürücü gözaltında! Vali Ünlüer kazaya dair açıklamalarda bulundu - Resim : 3

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