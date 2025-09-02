Kan donduran cinayet! Eşinin yanında vahşice bıçakladı

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda bina görevlisi, bina sakini tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre olay, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.’yı defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan B.A. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın dehşetini artıran detay ise güvenlik kamerası kayıtları oldu. Görüntülerde, bina görevlisi B.A.’nın eşi yanında olduğu sırada B.B. tarafından defalarca bıçaklandığı anlar yer aldı. Kamera kayıtlarında, B.A.’nın aldığı darbelerle yere yığıldığı, saldırgan B.B.’nin ise bıçaklamaya devam ettiği anlar açık şekilde görüldü.

Cinayet sonrası olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli B.B.’nin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayseri cinayet
