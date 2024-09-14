Kan donduran olay: Kiracı ev sahibinin cinsel organını kesti

Dere Mahallesi'nde yaşayan Adnan S. (50), ev sahibi K.A. (69) ile tahliye sürecinden dolayı çıkan tartışmada şiddete başvurdu. İcra memurlarının gönderilmesinin ardından yaşanan kavgada, Adnan S. önce ev sahibine yumruk attı, ardından elindeki bıçakla cinsel organını kesti.

Gözaltına Alındı ve Tutuklandı Olay sırasında kontrolünü kaybeden Adnan S., yaşlı adamın cinsel organını kestikten sonra daha da ileriye giderek, kesilen organı ev sahibinin ağzına sokmaya çalıştı. K.A.'nın yere düşmesiyle olay yerinden uzaklaşan Adnan S., daha sonra polise gidip teslim oldu. K.A. ise acil olarak hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Gözaltına alınan Adnan S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kan Donduran İfadeler Polise verdiği ifadesinde Adnan S., "Ev sahibim K.A. tahliye için icra memurlarını gönderdi. Tartışmamız sırasında bana ağır hakaretlerde bulundu. O an kendimi kaybedip, elime geçen bıçakla cinsel organını kestim. Bu olay planlanmış değildi. Hakaret üzerine bir anda gelişti" dedi. Zanlı, olayın ardından pişman olduğunu ifade etse de, mahkeme kararıyla tutuklandı.