Kar yağışını izlerken pencereden düştü: Eski Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde, eski belediye başkanı Sabri Pamuk (84), evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Pamuk'un, kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybettiği öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar yağışını izlerken pencereden düştü: Eski Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
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Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Müstakil evinin penceresinden dışarıyı izleyen Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Pamuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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