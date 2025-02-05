Kar yağışını izlerken pencereden düştü: Eski Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Müstakil evinin penceresinden dışarıyı izleyen Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Pamuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.