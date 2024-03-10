Kara Elmas Ekspresi Ankara'ya dönüyor

Batı Karadeniz ve Anadolu coğrafyasının tarihi ve doğal güzelliklerini harmanlayacak olan Turistik Kara Elmas Ekspresi tanıtım turu devam ediyor. Zonguldak'tan Ankara'ya doğru geri dönüşe başlayan tren Karabük'ün doğal güzelliğiyle bilinen Yenice ilçesine de uğradı.

TREN KİRMİZİDAN YESİLE DÖNEN IŞIK

Turistik kara elmas ekspresi tanıtım turunun ikinci günü emeğin başkenti Zongul'dakta başladı.

Zonguldak üretimin kalbi olan maden ocaklarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Kara elmas ekspresiyle seyahat edecek vatandaşlar Zonguldak merkezde yer alan Gökgöl Mağarasının güzelliklerini de keşfedebilecek.

bu ekspresi tercih eden yolcular Karabük'ün, Safranbolu'nun yemyeşil doğasını da keşfedebilecek.





