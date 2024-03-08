Kara Elmas Ekspresi turu başladı

Kültür Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları öncülüğünde 12 Nisan’da seferlerine başlayacak olan Kara Elmas Turistik Ekspresi tanıtım turuna çıktı. Kara Elmas Ekspresi’ni tercih edecek vatandaşlar, Anadolu coğrafyasının ve Batı Karadeniz’in doğal ve tarihi güzelliklerini deneyimleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 12 Nisan’da seferlerine başlayacak Kara Elması Ekspresi için tanıtım turu düzenledi. Tur Safranbolu, Karabük ve Zonguldak gibi önemli noktalardan geçiyor.

Kara Elmas Turistik Ekspresini seyahat için tercih edecek vatandaşlar, Anadolu coğrafyasının öne çıkan sembollerinin yanı sıra Batı Karadeniz’de maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz manzaraları da gözlemleyebilecek.