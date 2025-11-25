Kara yollarında 25 Kasım alarmı! Onlarca noktada çalışma, bazı yollar tamamen kapanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) verilerine göre, ülkenin önemli otoyol ve devlet yolu kesimlerinde trafik akışını doğrudan etkileyen düzenlemeler yapıldı:

İzmir-Aydın Otoyolu: Otoyolun 0-1. kilometreleri arasında, Aydın-İzmir istikameti, Germencik ayrımındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tamamen kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, Selahattin Tüneli'nin üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu: Otoyolun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerinde yürütülen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ankara-Konya Yolu: Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Derebucak Yolu: Yolun 28-29. kilometreleri arasında gerçekleştirilecek patlatmalı yol çalışmaları nedeniyle, bu kesim 13.00-15.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu: Yolun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize Yolu: Yolun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli’nin Trabzon-Araklı yönünde yapılacak elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmit-Yalova Yolu: 11-12. kilometreler arasındaki kesimde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen menfez çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Kelkit-Erzincan Yolu: 57-58. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Erzurum-Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Pınarbaşı-Göksun Yolu: 35-37. kilometrelerindeki menfez çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar Yolu: 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.