Kara yollarında dikkat! Birçok noktada çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki çok sayıda kara yolunda yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler hem güvenlik hem de trafik akışının aksamaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymalı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında dikkat! Birçok noktada çalışmalar sürüyor
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TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında sürdürülen üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gece saat 21.00-07.00 arasında şerit daraltması uygulanıyor. Bu saatlerde yolculuk edecek sürücülerin dikkatli olmaları isteniyor.

KONYA-KARAMAN YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANIMI

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde, Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücüler için servis yolu devrede.

DENİZLİ VE ANKARA’DA TRAFİK SERVİS YOLLARINDAN

Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sürerken, trafik akışı her iki yönde servis yolları üzerinden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolunun 0-1. kilometreleri arasında, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.

AKSARAY VE GÜNEYDOĞU’DA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. ve 20-25. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafikte kontrollü geçiş sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nda Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasındaki deprem hasarlarının giderilmesi çalışmaları kapsamında ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

DOĞU KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometreleri, Ordu-Topçam yolunun 50-53. kilometreleri ve Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometreleri arasında çeşitli kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten veya kontrollü olarak sağlanıyor.
Ayrıca Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde de bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü geçiş uygulanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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