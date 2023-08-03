Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-66. kilometrelerindeki 17 tünel ve güzergahlarında başlatılan elektrik-elektronik ve drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar yolda ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Konya-Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Fındıkbeli yolu, 47-57. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ tüpten iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.