Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta kontrollü geçiş uygulanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19 ila 40. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu’nun İstanbul-Kırıkkale yönünde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar, Nizip ve Birecik geçişlerinde kontrollü geçişi zorunlu kılıyor.

Bursa-Karacabey ayrımı-Zeytinbağı il yolunun Bursa-Mudanya istikametinde 5-7. kilometreler arası trafiğe kapalı olup ulaşım servis yolundan veriliyor.

TATİLCİLERİN UĞRAK GÜZERGAHLARINA DİKKAT!

Seydikemer-Kaş yolunun 0-2. kilometreleri

Tokat-Niksar yolunun 27-32. kilometreleri

Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometreleri

Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometreleri

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometreleri

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometreleri

Bu güzergahlarda yürütülen üstyapı ve yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolların bir kısmı trafiğe kapalı durumda ve araçlar diğer yön üzerinden iki yönlü olarak ilerletiliyor.