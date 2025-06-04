Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta kontrollü geçiş uygulanıyor

Kurban Bayramı öncesinde kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı. Türkiye genelinde birçok kritik güzergahta çalışmalar devam ederken, sürücüler trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta kontrollü geçiş uygulanıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19 ila 40. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. 

Ankara Çevre Otoyolu’nun İstanbul-Kırıkkale yönünde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar, Nizip ve Birecik geçişlerinde kontrollü geçişi zorunlu kılıyor.

Bursa-Karacabey ayrımı-Zeytinbağı il yolunun Bursa-Mudanya istikametinde 5-7. kilometreler arası trafiğe kapalı olup ulaşım servis yolundan veriliyor.

TATİLCİLERİN UĞRAK GÜZERGAHLARINA DİKKAT!

Seydikemer-Kaş yolunun 0-2. kilometreleri
Tokat-Niksar yolunun 27-32. kilometreleri
Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometreleri
Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometreleri
Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometreleri
Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometreleri

Bu güzergahlarda yürütülen üstyapı ve yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolların bir kısmı trafiğe kapalı durumda ve araçlar diğer yön üzerinden iki yönlü olarak ilerletiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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