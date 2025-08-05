Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşakları 4-8. kilometreleri İstanbul-Ankara istikametinde yürütülen bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 16-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1. kilometresindeki üst yapı çalışmaları dolayısıyla Aydın istikametinde orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Sakarya istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki asfalt ve Konya-Ereğli yolunun 0-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bursa-Bilecik il sınırı-Pamukova-Bozüyük devlet yolu ayrımının 21-22. kilometrelerindeki Hamsu Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Darende yolunun 5-28. kilometrelerindeki çatlak onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.