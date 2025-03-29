Kara yollarında yoğun çalışma var: Bu güzergahlara dikkat edin

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kara yollarındaki bakım, onarım ve genişletme çalışmaları sürüyor. Sürücülerin özellikle belirli güzergâhlarda yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Özellikle Burdur-Antalya, Ankara-Kırıkkale, Salihli-Alaşehir ve Kırklareli-Çerkezköy yollarında devam eden çalışmalar nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasında bulunan Çaykur Köprülü Kavşağı’nda yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle her iki yöndeki yan bağlantı yolları trafiğe kapatılmış durumda.

BURDUR-ANTALYA YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI VAR

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik uyarılarına dikkat etmeleri gerekiyor.

KIRKLARELİ-ÇERKEZKÖY YOLUNDA DEMİR YOLU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometreleri arasındaki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

ANTAKYA-REYHANLI VE ORTACA YOLLARINDA KONTROLLÜ ULAŞIM

Antakya-Reyhanlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki Demirköprü mevkiinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde bulunan Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı’nda ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

TRABZON-RİZE YOLUNDA GECE KAPANMA UYGULANACAK

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü araç alt geçidinde, elektrik-elektronik sistem bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde 21.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.