Karabük’te şüpheli yangın: Boşanma aşamasındaki çiftin cansız bedenine ulaşıldı

Karabük’te 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren görevliler, evde bulunan Mehmet Derya (41) ve eşi Semra Derya’yı (42) hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Yapılan incelemelerde Mehmet Derya’nın 1 Ağustos tarihinde Karabük Açık Cezaevi’nden 10 gün süreyle izinli çıktığı ve 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Eşi Semra Derya’nın ise 7 Ocak tarihinde Karabük 2. Aile Mahkemesi’ne boşanma talebiyle başvurduğu ve mahkeme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ve çiftin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.