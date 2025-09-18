Karadeniz hırçınlaştı! O ilçede denize girmek yasaklandı

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı. Jandarma ekipleri, yasağa uyulup uyulmadığını denetleyecek.

Yayınlanma:

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Karadeniz’de etkili olan sert rüzgar ve dalgalar nedeniyle denize girişlere sınırlama getirildi. Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Kaymakamlığın açıklamasında, vatandaşların kendi güvenlikleri için yasağa riayet etmeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül tarihlerinde denize girilmesi yasaklanmıştır.” denildi. Yasağın uygulanması için sahil bölgelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetim yapacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

