Karadeniz'de yine yağmur yine sel! İhsan Çiçek sele karşı önlemleri anlattı

Yine şiddetli yağış, yine sel felaketi... Karadeniz Bölgesi taşkınlara teslim oldu.

AFAD sel felaketi sebebiyle mahsur kalan vatandaşlara personeller tarafından hizmetlerin sürdüğünü belirtti. Peki neden her yıl Türkiye, ağır bir sel bilançosuyla karşı karşıya kalıyor.

Dünya değişiyor, iklimler kayıyor... Afete sebebiyet veren ihmaller ise iklim değişikliğinin ötesinde...

Profesör Doktor İhsan Çiçek, derelerin kanal içine alınmasıyla ilgili de kritik uyarılar yaptı.

Şehir planlarındaki en büyük sorunlardan biri de riskli bölgeler için hazırlanan raporların şehir yöneticileri tarafından dikkate alınmaması...

Şehrin içindeki köprüler de afetlere uygun hale getirilmeli.

Turuncu kod ile uyarılan Karadeniz'deki riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise daha dikkatli olmalı.