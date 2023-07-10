İzmir'in iki ilçesi alev alev! Orman yangınları kontrol altına alınamadı
İzmir'in iki ilçesinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Çok sayıda helikopter, arazöz, su ikmal aracı ve dozer ile müdahale edilen yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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