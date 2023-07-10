İstanbul'da filmleri aratmayan kovalamaca! Polis o zanlıyı böyle yakaladı

Beyoğlu'nda filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Gasp şüphelisi motosikletli iki kişiden birini polis üzerine atlayarak yakaladı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda görevli polis amirinin üzerlerine atlayarak düşürdüğü motosikletli 2 gasp şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Temmuz'da Okmeydanı'nda motosikletle gezen silahlı kişiler bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polislerce tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu Asayiş Bürosu amiri, caddede sıkıştırıldıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından koşup üzerlerine atladı.

Yere düşmelerine rağmen yaya olarak kaçmaya çalışan zanlılardan birinin kendilerini takip eden polis amirine doğrulttuğu silahın tutukluk yapmasının ardından iki şüpheli kaçmayı sürdürdü.

SİLAH DOĞRULTAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polise silah doğrultan şüpheli Yusuf A. takip sonucu yere attığı silahla yakalandı.

Kaçan şüphelilerden Hamza A. ile olaya karıştığı belirlenen Şahin Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 10'u gasp olmak üzere 14 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Yusuf A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, polisin motosikletteki şüphelilerin üzerine atlaması, bu sırada şüphelilerin yere düşmesi, yaşanan kovalamaca sonucu bir şüphelinin ara sokakta yakalanması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # istanbul # beyoğlu # polis

Benzer Videolar

İstanbul'da metrobüs arızası! İstanbul'da metrobüs arızası!
Muğla'da orman yangını! Muğla'da orman yangını!
Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, sel alanı Bartın'da Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, sel alanı Bartın'da
İzmir'in iki ilçesi alev alev İzmir'in iki ilçesi alev alev
Yerlikaya ve Tunç Bartın'da konuştu Yerlikaya ve Tunç Bartın'da konuştu
İşte Bartın'da selin boyutu! İşte Bartın'da selin boyutu!
Bolu Dağı Tüneli'ni su bastı Bolu Dağı Tüneli'ni su bastı
Cide'de yollar böyle göle döndü! Cide'de yollar böyle göle döndü!
Muğla'da yangın çıktı Muğla'da yangın çıktı
Çiftçinin sesini Ulusal Kanal duyurdu Çiftçinin sesini Ulusal Kanal duyurdu
Adana'da tırı gelin arabası yaptılar! Adana'da tırı gelin arabası yaptılar!
Kamu mühendisleri alanlara indi! Kamu mühendisleri alanlara indi!
Çok Okunanlar
1 D vitamini eksikliğini bitiren lezzet!
2 Eşinden daha zengin çıktı!
3 İstanbul'a elektrik kesintisi alarmı!
4 İlk yıldızlar nasıl oluştu?
5 İlk biyolojik savaş!