Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, sel alanı Bartın'da

Tunç ve Yerlikaya, sağanak sonrasında oluşan selden etkilenen Bartın'da incelemelerine devam ediyor.

Tersane Caddesi'nde iş yerlerini su basan esnafı ziyaret eden Tunç ve Yerlikaya, bölgedeki vatandaşlarla da görüştü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç ve Yerlikaya, tahliye ile hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.