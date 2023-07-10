Muğla'da orman yangını! Kara ve hava araçları yangına müdahale ediyor
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava araçları yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına havadan 9 helikopter 6 uçak, karadan 25 arazöz ve su tankeri, 2 dozer ve 207 personel katılıyor
Ekiplere ait hava ve kara araçları yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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