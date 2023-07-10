Muğla'da orman yangını! Kara ve hava araçları yangına müdahale ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava araçları yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son Güncelleme:

Orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 9 helikopter 6 uçak, karadan 25 arazöz ve su tankeri, 2 dozer ve 207 personel katılıyor

Ekiplere ait hava ve kara araçları yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

# muğla # orman yangını

Benzer Videolar

Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, sel alanı Bartın'da Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, sel alanı Bartın'da
İşte Bartın'da selin boyutu! İşte Bartın'da selin boyutu!
Bolu Dağı Tüneli'ni su bastı Bolu Dağı Tüneli'ni su bastı
Cide'de yollar böyle göle döndü! Cide'de yollar böyle göle döndü!
Muğla'da yangın çıktı Muğla'da yangın çıktı
Çiftçinin sesini Ulusal Kanal duyurdu Çiftçinin sesini Ulusal Kanal duyurdu
Adana'da tırı gelin arabası yaptılar! Adana'da tırı gelin arabası yaptılar!
Kamu mühendisleri alanlara indi! Kamu mühendisleri alanlara indi!
Sakarya'da şiddetli sağanak hayatı felç etti Sakarya'da şiddetli sağanak hayatı felç etti
Zeytinburnu'nda yangın çıktı Zeytinburnu'nda yangın çıktı
Girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi talebi Girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi talebi
Esnaf yeni KDV oranlarına böyle tepki gösterdi! Esnaf yeni KDV oranlarına böyle tepki gösterdi!
Çok Okunanlar
1 D vitamini eksikliğini bitiren lezzet!
2 10 Temmuz Resmi Gazete kararları
3 Eşinden daha zengin çıktı!
4 Altın fiyatlarında son durum ne?
5 AFAD'dan 13 şehre "turuncu kod"lu uyarı!