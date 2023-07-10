İstanbul'da metrobüs arızası! Dumanlar yükseldi, acil tahliye edildi

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne hareket eden metrobüs, Bahçelievler durağına yaklaştığı sırada arızalandı. Motorundan dumanlar çıkaran araç kısa süreli paniğe neden oldu.

Arıza sebebiyle tahliye edilen yolcular, metrobüs hattında yürüyerek bir sonraki araçlara bindi. O anlar bir yolcunun kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde siyah dumanlar çıktığı görülen metrobüs, trafiğin aksamasına neden oldu.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.