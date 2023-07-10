İstanbul'da metrobüs arızası! Dumanlar yükseldi, acil tahliye edildi
İstanbulluların görmeye alışık olduğu bir görüntü daha ortaya çıktı. Yine bir metrobüs arızası yaşandı. Bu sefer metrobüs seyir halindeyken arıza yaptı. Motor kısmından duman çıkan araçtaki yolcular tahliye edildi. O anlar vatandaş kamerasıyla kayıt altına alındı.
İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne hareket eden metrobüs, Bahçelievler durağına yaklaştığı sırada arızalandı. Motorundan dumanlar çıkaran araç kısa süreli paniğe neden oldu.
Arıza sebebiyle tahliye edilen yolcular, metrobüs hattında yürüyerek bir sonraki araçlara bindi. O anlar bir yolcunun kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde siyah dumanlar çıktığı görülen metrobüs, trafiğin aksamasına neden oldu.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.