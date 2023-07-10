Düzce'de sel felaketi: İçmeler köyü sular altında

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. Melen Barajı'nı besleyen Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü, sulara gömüldü. Köyde yaşayan yaklaşık 800 vatandaş, evlerini ve hayvanlarını terk etmek zorunda kaldı.

Son Güncelleme:

Düzce'de sel sonrası bir köy komple sular altında kaldı. Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü sakinleri tahliye edildi. 

EVLERİNİ SU BASTI: VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

İçmeler köyünde yağışların ardından 1 metreyi aşan su seviyesi, nerdeyse tüm evleri bastı. Vatandaşlar, traktör, AFAD botları ve sal yardımıyla güvenli bölgelere çıkarıldı. Evlerindeki eşya ile ahırlarındaki hayvanları da yetkililerin yardımıyla tahliye etmeye çalışan köylüler, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

SELİN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Düzce'de yaşanan sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi. Efteni Gölü havzasındaki İçmeler köyünün sular altında kaldığı, evlerin ve tarlaların suyla kaplandığı görüldü. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Düzce # düzce # sel

Benzer Videolar

İzmir'in iki ilçesi alev alev İzmir'in iki ilçesi alev alev
Yerlikaya ve Tunç Bartın'da konuştu Yerlikaya ve Tunç Bartın'da konuştu
İstanbul'da filmleri aratmayan kovalamaca İstanbul'da filmleri aratmayan kovalamaca
İstanbul'da metrobüs arızası! İstanbul'da metrobüs arızası!
Muğla'da orman yangını! Muğla'da orman yangını!
Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, sel alanı Bartın'da Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, sel alanı Bartın'da
İşte Bartın'da selin boyutu! İşte Bartın'da selin boyutu!
Bolu Dağı Tüneli'ni su bastı Bolu Dağı Tüneli'ni su bastı
Cide'de yollar böyle göle döndü! Cide'de yollar böyle göle döndü!
Muğla'da yangın çıktı Muğla'da yangın çıktı
Çiftçinin sesini Ulusal Kanal duyurdu Çiftçinin sesini Ulusal Kanal duyurdu
Adana'da tırı gelin arabası yaptılar! Adana'da tırı gelin arabası yaptılar!
Çok Okunanlar
1 D vitamini eksikliğini bitiren lezzet!
2 Eşinden daha zengin çıktı!
3 İstanbul'a elektrik kesintisi alarmı!
4 DGS hakkında altın tavsiyeler!
5 İlk yıldızlar nasıl oluştu?