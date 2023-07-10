Düzce'de sel felaketi: İçmeler köyü sular altında
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. Melen Barajı'nı besleyen Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü, sulara gömüldü. Köyde yaşayan yaklaşık 800 vatandaş, evlerini ve hayvanlarını terk etmek zorunda kaldı.
Düzce'de sel sonrası bir köy komple sular altında kaldı. Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü sakinleri tahliye edildi.
EVLERİNİ SU BASTI: VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
İçmeler köyünde yağışların ardından 1 metreyi aşan su seviyesi, nerdeyse tüm evleri bastı. Vatandaşlar, traktör, AFAD botları ve sal yardımıyla güvenli bölgelere çıkarıldı. Evlerindeki eşya ile ahırlarındaki hayvanları da yetkililerin yardımıyla tahliye etmeye çalışan köylüler, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtti.
SELİN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Düzce'de yaşanan sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi. Efteni Gölü havzasındaki İçmeler köyünün sular altında kaldığı, evlerin ve tarlaların suyla kaplandığı görüldü. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı