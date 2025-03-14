Karaman Belediyesi'nden su iddialarına yanıt

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, şebeke suyunun her gün farklı noktalardan alınan numunelerle düzenli olarak kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, kimyasal ve fiziksel parametrelerin laboratuvar analizleriyle incelendiği, ayrıca otomasyon sistemiyle 24 saat boyunca takip edildiği vurgulandı.

Karaman Belediyesi’nin açıklamasında, şehirdeki L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Konya L1 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda petrol hidrokarbonlarının belirlenmesine yönelik testlerin yapılamadığı, bu nedenle analizlerin Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bazı çevreler tarafından belediyenin su kontrolü yapmadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür iddialar tamamen gerçek dışı olup maksatlıdır. Şebeke suyu, belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak analiz edilmektedir" denildi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kent merkezine su sağlayan barajlardaki su seviyesinin önemli ölçüde azaldığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun su kirliliği oluşumunda etkili olabileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İbrala Barajı'nda su seviyesi son yıllarda ciddi oranda düştü. Bahar aylarının gelmesiyle dere yatağından baraja su akışı başladı. Ancak sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları ile lastik ve metal gibi atıkların gölet tabanında birikmiş olmasının analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Tedbir amacıyla barajdan su alımı durdurulmuş olup, şehir şebekesine yer altı kuyularından su verilmektedir. Şebekeye verilen su, laboratuvarlarda yapılan rutin analizler sonrası halkın kullanımına sunulmaktadır."

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamada, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonları" tespit edildiği duyurulmuştu.