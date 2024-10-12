Karaman'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde obruk meydana geldi. Obruğun oluştuğu bölge Ambar köyü sınırlarındaki mısır tarlası oldu.

Hasat yapıldığı sırada obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu. Derinliğinin 8 metreyi bulduğu belirlenen obruğun çapının 14,5 metre olduğu belirtildi.

Tarla sahibinin yakınlarından Bekir Tekinli, mısır ektikleri sırada tarlada obruk olmadığını, hasat sırasında biçerdöver şoförünün burayı fark ettiğini söyledi.

Çevrelerinde geçmiş yıllarda oluşmuş obruklar bulunduğunu belirten Tekinli, "Çocukluğumuzda yan tarlamızda da vardı ama onu toprakla doldurdular. Yetkililerin, buna kökten bir çare bulmalarını istiyoruz. Burada son 3 yılda 3 obruk oluştu." dedi.