Karaman'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Karaman'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu
Yayınlanma:

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde obruk meydana geldi. Obruğun oluştuğu bölge Ambar köyü sınırlarındaki mısır tarlası oldu.

Hasat yapıldığı sırada obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu. Derinliğinin 8 metreyi bulduğu belirlenen obruğun çapının 14,5 metre olduğu belirtildi.

Karaman'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu - Resim : 1

Tarla sahibinin yakınlarından Bekir Tekinli, mısır ektikleri sırada tarlada obruk olmadığını, hasat sırasında biçerdöver şoförünün burayı fark ettiğini söyledi.

Çevrelerinde geçmiş yıllarda oluşmuş obruklar bulunduğunu belirten Tekinli, "Çocukluğumuzda yan tarlamızda da vardı ama onu toprakla doldurdular. Yetkililerin, buna kökten bir çare bulmalarını istiyoruz. Burada son 3 yılda 3 obruk oluştu." dedi.

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji etkili olacağı saatleri açıkladıİstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji etkili olacağı saatleri açıkladıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karaman obruk
Günün Manşetleri
Gaziantep'te korkunç cinayet
Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu'nda değişiklik sinyali
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla ilgili açıklama
"İsrail'in Türkiye'ye yönelik atabileceği her türlü adımı kontrol altında tutuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cinayetlerle ilgili açıklama
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Barosu Başkanı'nın açıklamalarına MHP'li isimden tepki
Organize suç örgütlerine büyük darbe
Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üç yeni üye seçildi
Çok Okunanlar
Gaziantep'te korkunç cinayet Gaziantep'te korkunç cinayet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cinayetlerle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cinayetlerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu'nda değişiklik sinyali Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu'nda değişiklik sinyali
Şanlıurfa'da Halk eğitimi müdürü intihar etti Şanlıurfa'da Halk eğitimi müdürü intihar etti
İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı