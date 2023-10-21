Karaman'da Kamyonet Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Karaman'da virajı alamayan kamyonet devrildi. Kaza sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralının tedavisi sürüyor.

Karaman'da Kamyonet Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
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Kaza, gece saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Yeşildere köyü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cemal Ergen (18) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen süt tanklı kamyonet, köy girişinde virajı alamayarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan arkadaşı S.A. (18) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Cemal Ergen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan S.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# karaman kaza
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