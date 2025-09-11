Karayolları uyardı: Bugün bu yolları kullanacaklar dikkat!
11 Eylül 2025 tarihi için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), güncel yol durumu bültenini yayımladı. Türkiye genelinde birçok noktada yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.
KGM açıklamasında, yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan ve kontrollü geçiş sağlanan yollar hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Tatil ya da iş seyahati planlayan sürücüler için kritik güzergâh bilgileri şöyle:
⛔ TEM Otoyolu (Gebze Kavşağı – Dilovası Kavşağı 0-6. km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, Gebze Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Muallimköy ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları kapalı. Çalışma 24 saat esasına göre devam ediyor.
⛔ İzmir-Aydın Otoyolu (Selatin Tüneli – Germencik Kavşağı): Üstyapı çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapalı, ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor. (28 Temmuz – 30 Eylül 2025)
⛔ Gümüşova-Düzce yolu (9-13. km): Üstyapı onarımı nedeniyle İstanbul-Düzce yönü kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.
⛔ Ermenek-Mut yolu (32-33. km): Patlatmalı yol yapımı nedeniyle 11 Eylül 2025’te 10:00-16:00 saatleri arasında yol kapalı olacak. Alternatif güzergâh: Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut.
⛔ Bursa-Balıkesir yolu (34-37. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk yönü kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
⛔ Silifke-Mersin yolu (49-50. km): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapımı kapsamında yol çalışmaları sürüyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
⛔ Sivas-Kangal yolu (43-49. km): Yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
⛔ Malatya-Yeşilyurt yolu (15-16. km): Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
⛔ Sungurlu-Ankara yolu (30-35. km): Yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
⛔ Trabzon-Gümüşhane-Bayburt yolu (27-45. km): Harmancık, Hacıemin 2, Hacıemin 3 ve Gümüşhane Tünellerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor. (9-12 Eylül 2025)
KGM, sürücülerin çalışmaların sürdüğü kesimlerde yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine mutlaka uymaları gerektiğini vurguladı.