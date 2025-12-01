Karayollarında son durum: Hangi kesimler trafiğe kapalı, nerede kontrollü geçiş var?

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, bazı güzergâhlarda hızın düşmesine ve trafiğin kontrollü ilerlemesine neden oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, çok sayıda noktada çalışmalar devam ederken sürücülerin uyarı levhalarına titizlikle uyması isteniyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu’nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritler üzerinden sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında yürütülen Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında, Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı yönüne giden kavşak kolları araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler bölgedeki alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde sürdürülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında trafik, bölünmüş yolun bir bölümüne alınarak iki yönlü işletiliyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları dolayısıyla güzergâhtaki trafik kontrollü olarak ilerliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey yönünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 1-2. kilometrelerinde köprü ve orta refüj otokorkuluk çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerden bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 11-15. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometreleri arasında sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.