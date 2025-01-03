Kardeş vahşeti! Açık giyindiği iddiasıyla tartıştığı ablasını öldürdü

Bahçelievler’de, iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışan erkek kardeş, ablasını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan, polis ekiplerine kendisini ihbar ettikten sonra gözaltına alındı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kardeş vahşeti! Açık giyindiği iddiasıyla tartıştığı ablasını öldürdü
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Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde Perşembe sabah saatlerinde gerçekleşti. F.F. (23), ablası T.F. (27) ile, iddiaya göre açık giyindiği nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı. Saldırgan kardeş ise olayın ardından polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ağır yaralı kadının yardımına sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kadının durumu ciddiyetini koruyarak hastaneye kaldırıldı. T.F., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgan F.F. ise gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

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