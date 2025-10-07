Karın ağrısıyla gitti, doğum yaptı! 16 yaşında anne olan genç kızın doğumu sonrası soruşturma başlatıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki G.Ü., karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Hastanede yapılan muayene sırasında genç kızın hamile olduğu anlaşıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine hastane yönetimi, doğum için gerekli hazırlıkları yaparak G.Ü.’yü doğuma aldı. Genç kız, kısa süre sonra bir erkek bebek dünyaya getirdi.

POLİS EKİPLERİ HASTANEYE ÇAĞRILDI

Hastane yönetimi, olayın ardından polis ekiplerini bilgilendirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, konuyla ilgili adli soruşturma başlattı.

Anne ve bebeği doğumun ardından hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, her iki kişinin de sağlık durumu iyi ve gözlem süreci devam ediyor.