Kars'ta kar yağışı etkili oldu!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar çevreyi beyaza bürüdü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kars'ta kar yağışı etkili oldu!
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Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken bazı bölgelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Kars oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı meydana geldi. Aniden bastıran kar çevreyi beyaza bürüdü.

Kars'ta kar yağışı etkili oldu! - Resim : 1

Ağaçlar, bitkiler arabaların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı. Çobanlardan Şeref Yıldız, kar yağışının birden başladığını belirterek, "Arazideydik kar yağınca mecburen keçilerimizi ilçeye getirdik." dedi.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise millet bahçesinde kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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