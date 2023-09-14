Kars'ta uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 şüpheli tutuklandı. Zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu
Kars'ta uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin kaldığı apart eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar Ş.G. (28) ve F.A. (34) gözaltına alındı.

Evdeki aramada, 3,14 gram metamfetamin, 34 uyuşturucu hap, 5,36 gram esrar, 2 bin 200 lira, cam aparat ve uyuşturucu hazırlanmasında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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