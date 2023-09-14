Kars'ta uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin kaldığı apart eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar Ş.G. (28) ve F.A. (34) gözaltına alındı.

Evdeki aramada, 3,14 gram metamfetamin, 34 uyuşturucu hap, 5,36 gram esrar, 2 bin 200 lira, cam aparat ve uyuşturucu hazırlanmasında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.