Katil adliyeye poşet içinde götürülmüştü! İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Y.E.Ç.'nin emniyetten adliyeye poşet içinde götürülmesine dair açıklama yayımladı.

Yerlikaya zanlının götürülme şekline dair soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. İddiayı öne sürenlerle ilgili olarak gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR.

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.