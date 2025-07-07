Katil her yerde aranıyordu: Kendi kendini ihbar etti
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sulama motoru nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ogün Akçin olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan zanlı Gazi Uzun, jandarmayı arayıp saklandığı yeri söyledi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyü yakınlarında meydana gelen silahlı kavga sonrasında bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Gazi Uzun, jandarmayı arayarak saklandığı yeri bildirince yakalandı.
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Büyükelmalı köyü yolundaki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ogün Akçin ile Gazi Uzun arasında sulama motoru nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Gazi Uzun, yanında taşıdığı silahla Ogün Akçin'e ateş etti. Ağır yaralanan Akçin olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Uzun, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.
BÜTÜN İLDE ARANIYORDU, YERİNİ KENDİ SÖYLEDİ
Cinayet sonrası Bilecik genelinde emniyet ve jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Günlerce izini kaybettiren Gazi Uzun, sonunda kendi iradesiyle ortaya çıktı.
Jandarmayı arayan Uzun, Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Köyü’nde saklandığını bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, zanlıyı saklandığı yerden alarak Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.
Burada ifadesi alınan Gazi Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı