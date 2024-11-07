Kavşakta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı

Kaza, Tokat-Turhal kara yolundaki Şenyurt kavşağında, saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Derviş Maviş (19) yönetimindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, Kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Cafer Canikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktöre yandan saldırdı ve devrildi. Olayda, sürücü Maviş ve yolcular Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Tokat Turhal devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.