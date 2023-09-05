Kayıp Asel bebek için herkes seferber oldu! ANDA Kayseri ekibi Aksaray'da
ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi; yaşanan sel felaketinde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeği arama çalışmalarına katılmak üzere Aksaray'a gitti.
Geçtiğimiz gün Aksaray'da yaşanan sel felaketinde sürüklenen otomobilde annesinin kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ederken; ANDA Arama Kurtarma Kayseri'den 10 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti. Ekipler; Kireçlik mevki Melendiz çayında Asel bebeği bulmak için çalışmalarına başladı.
KAYIP ASEL BEBEK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU! ANDA KAYSERİ EKİBİ AKSARAY'DA