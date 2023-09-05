Kayıp Asel bebek için herkes seferber oldu! ANDA Kayseri ekibi Aksaray'da

ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi; yaşanan sel felaketinde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeği arama çalışmalarına katılmak üzere Aksaray'a gitti.

Kayıp Asel bebek için herkes seferber oldu! ANDA Kayseri ekibi Aksaray'da
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz gün Aksaray'da yaşanan sel felaketinde sürüklenen otomobilde annesinin kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ederken; ANDA Arama Kurtarma Kayseri'den 10 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti. Ekipler; Kireçlik mevki Melendiz çayında Asel bebeği bulmak için çalışmalarına başladı.

KAYIP ASEL BEBEK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU! ANDA KAYSERİ EKİBİ AKSARAY'DA

Kayıp Asel bebek için herkes seferber oldu! ANDA Kayseri ekibi Aksaray'da - Resim : 1

Kayıp Asel bebek için herkes seferber oldu! ANDA Kayseri ekibi Aksaray'da - Resim : 2

Çin'de tayfun devam ediyor! 3 kişi kayıpÇin'de tayfun devam ediyor! 3 kişi kayıpDünya
# Aksaray # kayseri # kayıp # bebek # haberler # sel felaketi
Çok Okunanlar
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
Öne Çıkanlar Togg Fabrikası'nda bir ilk! CHP'li vekillerden Togg'a övgü - Ulusal Kanal Togg Fabrikası'nda bir ilk! CHP'li vekillerden Togg'a övgü - Ulusal Kanal Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi! Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi!