AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleşti. Depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 00:05'te meydana geldi. İşte gerçekleşen depremin X paylaşımı...