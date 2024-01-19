Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD X üzerinden açıkladı. Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleşti. Depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleşti. Depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 00:05'te meydana geldi. İşte gerçekleşen depremin X paylaşımı...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2023-05-30
Saat:12:05:15 TSİ
Enlem:37.694 N
Boylam:35.356 E
Derinlik:10.55 km
Detay:https://t.co/0NQvZvSBUi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi