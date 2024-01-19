Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD X üzerinden açıkladı. Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleşti. Depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre olarak belirlendi.

Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Deprem
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AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleşti. Depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 00:05'te meydana geldi. İşte gerçekleşen depremin X paylaşımı...

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