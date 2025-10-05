Kayseri’de acı olay: 3 ay önce babası ölü bulunan genç intihar etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde üç ay önce babası ölü bulunan 20 yaşındaki genç, evlerinin bodrumunda asılı halde bulundu. Gencin babası Temmuz ayında Erciyes Tekir Yaylası’nda ölü bulunmuştu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Uzunpınar Sokak’taki 11 katlı binada yaşayan 20 yaşındaki F.D., kardeşi tarafından binanın bodrumunda asılı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde F.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, gencin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

F.D.’nin babası M.D.’nin ise 1 ay kayıp olarak arandığı ve 21 Temmuz’da Develi ilçesine bağlı Erciyes Tekir Yaylası’nda bir otel inşaatının yanında ölü bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

