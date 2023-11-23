Kayseri'de Bulunan 7,5 Milyon Yıllık Fosil Sergiye Çıktı

Kayseri'de "Fillerin Atası" olarak nitelenen 7 buçuk milyon yıllık fosiller sergiye çıktı. Yamula Barajı çevresindeki kazı çalışmaları sırasında bulunan fosillerle ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklama yaptı.

Kayseri'de Bulunan 7,5 Milyon Yıllık Fosil Sergiye Çıktı

7 buçuk milyon yıllık fosiller yeniden canlandırıldı. Kayseri'de dünyanın jeolojik tarihine ışık tutan ve dünyadaki ilk ve tek örnek olan fil fosilleri için çalışmalar yürütülüyordu.

Yamula Barajı çevresindeki bilimsel kazılarda bulunan ve dünyanın ilgisini çeken fosiller Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile ayağa kaldırıldı.

Bilim insanlarının “Fillerin Atası” olarak nitelediği bozulmamış fosiller sergide yer aldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında “Kayıp Fauna” Belgeseli Lansmanı ve Resim Sergisi düzenledi.

Büyükkılıç, kentin farklı noktalarında süren bilimsel çalışmalarle ilgili de bilgi verdi.

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# kayseri büyükşehir belediyesi # fosil # sergi
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